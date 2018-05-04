Burun tıkanıklığı, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları geçici burun tıkanıklığına yol açarken, pek çok kişide ise burun tıkanıklığı kalıcı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, kalıcı burun tıkanıklıklarının en sık kıkırdak ve kemik eğriliğinden kaynaklandığını belirterek, diğer nedenleri sinüzit, alerjik rinit ve burun eti (konka) büyümeleri olarak sıralıyor. Doç. Dr. Kılavuz, tedavi edilmeyen burun tıkanıklığının neden olabileceği sorunları ise şöyle sıralıyor: "Yorgunluk, göze vuran ağrı, uyuklama hissi, kalp hastalıkları, astım, koku ve tat almada azalma, gıcık şeklinde öksürük, diş çürükleri, boğaz enfeksiyonları ve işitme kaybı."
Burun tıkanıklığına dikkat
Etiketler: Burun tıkanıklığı , sağlık , solunum yolu enfeksiyonları
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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