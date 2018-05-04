;
Yol Durumu
  1. Kola ve kahve kalbi çarpıyor
  2. 1.2 milyon gence müjde

na dikkat

Burun tıkanıklığına dikkat
Burun tıkanıklığı, ihmal edildiğinde ciddi sorunlarına yol açabiliyor. Üst geçici na yol açarken, pek çok kişide ise burun tıkanıklığı kalıcı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Erdem Kılavuz, kalıcı burun tıkanıklıklarının en sık kıkırdak ve kemik eğriliğinden kaynaklandığını belirterek, diğer nedenleri sinüzit, alerjik rinit ve burun eti (konka) büyümeleri olarak sıralıyor. Doç. Dr. Kılavuz, tedavi edilmeyen burun tıkanıklığının neden olabileceği sorunları ise şöyle sıralıyor: "Yorgunluk, göze vuran ağrı, uyuklama hissi, kalp hastalıkları, astım, koku ve tat almada azalma, gıcık şeklinde öksürük, diş çürükleri, boğaz enfeksiyonları ve işitme kaybı."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ