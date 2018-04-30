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Kilolara darbesi!

Kilolara ahududu darbesi!
Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları telaşı sardı. Detoks içeceği olarak bilinen smoothieler ise zengin , mineral ve vitamin içeriği ile göz kırptı. Evde yapımı oldukça kolay olan bu içecekler, kilo vermenin en büyük yardımcısıydı. Uzmanlar, kilo verdiren ahududu ve kakolu smoothie tarifini sizler için paylaştı:
Malzemeler: 2 bardak donmuş veya taze ahududu, 1 bardak ıspanak, 2 çay kaşığı kakao, 2 çay kaşığı chia çekirdeği, 1/4 küçük pancar, 200-250 ml su.
Yapılışı: Bütün malzemeleri blendırda karıştırın. Protein bakımından oldukça zengin enerji kaynağı olan bu içeceği sabah kalvaltısı yerine içebilirsiniz.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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