Kilolara ahududu darbesi!

Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sardı. Detoks içeceği olarak bilinen smoothieler ise zengin protein, mineral ve vitamin içeriği ile göz kırptı. Evde yapımı oldukça kolay olan bu içecekler, kilo vermenin en büyük yardımcısıydı. Uzmanlar, kilo verdiren ahududu ve kakolu smoothie tarifini sizler için paylaştı:
Malzemeler: 2 bardak donmuş veya taze ahududu, 1 bardak ıspanak, 2 çay kaşığı kakao, 2 çay kaşığı chia çekirdeği, 1/4 küçük pancar, 200-250 ml su.
Yapılışı: Bütün malzemeleri blendırda karıştırın. Protein bakımından oldukça zengin enerji kaynağı olan bu içeceği sabah kalvaltısı yerine içebilirsiniz.
Malzemeler: 2 bardak donmuş veya taze ahududu, 1 bardak ıspanak, 2 çay kaşığı kakao, 2 çay kaşığı chia çekirdeği, 1/4 küçük pancar, 200-250 ml su.
Yapılışı: Bütün malzemeleri blendırda karıştırın. Protein bakımından oldukça zengin enerji kaynağı olan bu içeceği sabah kalvaltısı yerine içebilirsiniz.
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