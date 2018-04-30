Kanser, günümüzün en yaygın sağlık problemlerinin başında geliyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarından sonra en çok ölüme yol açan ikinci hastalık olan kanser, seyrek de olsa gözlerde de görülüyor. Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Hüseyin Simavlı, göz kanseri konusunda önemli bilgiler veriyor. "Bulanık görme, gözlerde kızarma, kaşıntı, gözde batma hissi, çift görme, ışığa karşı hassasiyet gibi şikayetler görülür. Göz kapağında şişliklere neden olabilir. Düzenli göz muayenesi göz kanseri teşhisi için önemlidir" diyor. "Açık renkli gözlerde daha sık rastlanır. Öte yandan ailesinde göz kanseri bulunanlarda risk fazladır. Kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir" uyarısında bulunuyor.
Kanserin şifresi gözde gizli
Etiketler: kan , göz sağlığı , kanser belirtileri
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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