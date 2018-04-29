Uyku apnesi aşkın katili !

Toplumda sık görülmeye başlayan uyku apnesi, ciddi bir sağlık sorunu olma riski taşıyor. Uyku bozuklukları birimine en sık başvurulan hastalıkların başında geliyor. Kadınların yüzde 2'sinde, erkeklerin ise yüzde 4'ünde görülüyor. Uyku sırasında tekrar tekrar nefesi duran hasta, sabahları daha yorgun kalkıyor. Bu durum, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Tedavi edilmediği takdirde kalp hastalıklarına hatta kalp krizine bile neden olabiliyor.
Aşırı kilo, sigara ve alkol kullanımının yanında kişinin fiziksel özellikleri de uyku apnesi riskini artırıyor.
TEHLİKE BOYUN KALINLIĞINDA...
Uyku apnesinde horlamaya bağlı olarak havayolunda anlık tıkanma ve daralmalar görülüyor. Erkeklerde 43 cm'den, kadınlarda 40 cm'den daha kalın boyun çevresi, uyku sırasında çökmeye ve hava yolunda baskıya sebep oluyor. Bunun sonucunda da uyku apnesi gelişiyor. Öte yandan bazı kişilerde yapısal olarak küçük dil normalden daha uzun olabiliyor. Sarkık damak ve gereğinden uzun küçük dil, uyku esnasında hava yolunu daraltarak horlama ve uyku apnesine yol açıyor.
UYKU TESTİ YAPTIRIN
Uyku apnesi tanısının konulması için öncelikle kişi ve yakınlarından detaylı bir öykü alınıyor. Ardından kişinin uyku testinin yaptırılması gerekiyor. Bu yöntemle kişinin kalp atışları, oksijen düzeyi, beyin dalgaları, göz hareketleri, göğüs kafesi aktivitesi kayıt altına alınıyor. Bu test sonucunda kişinin uyku apnesinin olup olmadığı ve varsa şiddeti belirleniyor.
TEK TEDAVİSİ AMELİYAT MI?
Ameliyat gerektiren kişilerde cerrahi bir işlem yapmadan önce, hangi cerrahi yöntemin uygulanacağına karar vermek için tanı amaçlı uyku endoskopisi öneriliyor. Hangi seviyede ne şiddette tıkanma ve daralma varsa ona yönelik ameliyat öneriliyor. Böylece 30'a yakın ameliyat tekniğinden kişi için hangisinin uygun olduğu belirleniyor ve cerrahi tedavi daha efektif kullanılıp kişinin ameliyattan göreceği yarar arttırılıyor.
ÖMRÜ KISALTIYOR
ABD'Lİ Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan araştırma, uyku apnesi rahatsızlığının ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu rahatsızlığın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç, şeker hastalığına neden olabileceğini söyledi. Tedavi edilmeyen uyku apnesinin, hastaların ömrünü 20 yıl kısalttığını belirtti.
CİNSELLİĞİ BİTİRİYOR
Uzun dönemde ciddi hastalıklara neden olan uyku apnesi, çiftlerin cinsel hayatını da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde sertleşme sorununa yol açarken, kadınların cinsel yaşamlarını da adeta kabusa çeviriyor. Bu sorundan şikayet eden kadınlar, normal popülasyona göre iki kat daha az orgazm oluyor. Üstelik kadınlarda cinsel isteksizlik de gelişiyor. Orta veya ağır uyku apnesi hastalığı olan kadınlar, daima uykuya ve depresyona meyilli oluyor.
BELİRTİLER ÖNEMLİ
Horlama,
Uykudan boğulur gibi uyanma veya yanınızda yatan kişinin "Nefesin durdu" deyip sizi uyandırması,
Uyandığınızda boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısı olması,
Sabah kalktığınızda baş ağrısı olması,
Gün boyunca bitkinlik ve uyuma isteğinin olması,
Dikkatinizi yaptığınız işe verememek...
Aşırı kilo, sigara ve alkol kullanımının yanında kişinin fiziksel özellikleri de uyku apnesi riskini artırıyor.
TEHLİKE BOYUN KALINLIĞINDA...
Uyku apnesinde horlamaya bağlı olarak havayolunda anlık tıkanma ve daralmalar görülüyor. Erkeklerde 43 cm'den, kadınlarda 40 cm'den daha kalın boyun çevresi, uyku sırasında çökmeye ve hava yolunda baskıya sebep oluyor. Bunun sonucunda da uyku apnesi gelişiyor. Öte yandan bazı kişilerde yapısal olarak küçük dil normalden daha uzun olabiliyor. Sarkık damak ve gereğinden uzun küçük dil, uyku esnasında hava yolunu daraltarak horlama ve uyku apnesine yol açıyor.
UYKU TESTİ YAPTIRIN
Uyku apnesi tanısının konulması için öncelikle kişi ve yakınlarından detaylı bir öykü alınıyor. Ardından kişinin uyku testinin yaptırılması gerekiyor. Bu yöntemle kişinin kalp atışları, oksijen düzeyi, beyin dalgaları, göz hareketleri, göğüs kafesi aktivitesi kayıt altına alınıyor. Bu test sonucunda kişinin uyku apnesinin olup olmadığı ve varsa şiddeti belirleniyor.
TEK TEDAVİSİ AMELİYAT MI?
Ameliyat gerektiren kişilerde cerrahi bir işlem yapmadan önce, hangi cerrahi yöntemin uygulanacağına karar vermek için tanı amaçlı uyku endoskopisi öneriliyor. Hangi seviyede ne şiddette tıkanma ve daralma varsa ona yönelik ameliyat öneriliyor. Böylece 30'a yakın ameliyat tekniğinden kişi için hangisinin uygun olduğu belirleniyor ve cerrahi tedavi daha efektif kullanılıp kişinin ameliyattan göreceği yarar arttırılıyor.
ÖMRÜ KISALTIYOR
ABD'Lİ Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan araştırma, uyku apnesi rahatsızlığının ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu rahatsızlığın kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç, şeker hastalığına neden olabileceğini söyledi. Tedavi edilmeyen uyku apnesinin, hastaların ömrünü 20 yıl kısalttığını belirtti.
CİNSELLİĞİ BİTİRİYOR
Uzun dönemde ciddi hastalıklara neden olan uyku apnesi, çiftlerin cinsel hayatını da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde sertleşme sorununa yol açarken, kadınların cinsel yaşamlarını da adeta kabusa çeviriyor. Bu sorundan şikayet eden kadınlar, normal popülasyona göre iki kat daha az orgazm oluyor. Üstelik kadınlarda cinsel isteksizlik de gelişiyor. Orta veya ağır uyku apnesi hastalığı olan kadınlar, daima uykuya ve depresyona meyilli oluyor.
BELİRTİLER ÖNEMLİ
Horlama,
Uykudan boğulur gibi uyanma veya yanınızda yatan kişinin "Nefesin durdu" deyip sizi uyandırması,
Uyandığınızda boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısı olması,
Sabah kalktığınızda baş ağrısı olması,
Gün boyunca bitkinlik ve uyuma isteğinin olması,
Dikkatinizi yaptığınız işe verememek...
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