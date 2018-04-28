HASTALIK GEN HARİTALARI ÇIKARILDI

Biyoteknoloji alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve Türkiye'ye de 700 milyon dolarlık yatırımla dikkatleri üzerine çeken Amgen, kapılarını SABAH'a açtı. Rhode Island bioteknoloji fabrikasında bilgi veren Nörobilim Ar-Ge Başkan Yardımcısı John Dunlop, nörolojik alanda yapılan yeni çalışmalarda dünyada 35 milyon insanda görülen ve tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak yeni ilaç çalışmasını ilk kez açıkladı.

