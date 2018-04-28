HASTALIK GEN HARİTALARI ÇIKARILDI
Biyoteknoloji alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve Türkiye'ye de 700 milyon dolarlık yatırımla dikkatleri üzerine çeken Amgen, kapılarını SABAH'a açtı. Rhode Island bioteknoloji fabrikasında bilgi veren Nörobilim Ar-Ge Başkan Yardımcısı John Dunlop, nörolojik alanda yapılan yeni çalışmalarda dünyada 35 milyon insanda görülen ve tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak yeni ilaç çalışmasını ilk kez açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.