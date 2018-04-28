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biyoteknolojik ilaç ile ortadan kaldırılacak

Çağın vebası 'a canlı hücreden üretilen biyoteknolojik ilaç ile ortadan kaldırılacak. Genetik olarak Alzmheimer taşıyıcıları hastalık olmadan 20 yıl önce tespit edilerek ilaçla tedavi edilecek. Nörolojik alanda çığır açan çalışma için dünyada 100'den fazla ülkede insanlar üzerinde klinik çalışma sürüyor. Kısa sürede ilaç piyasaya çıkacak.

HASTALIK GEN HARİTALARI ÇIKARILDI

Biyoteknoloji alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve 'ye de 700 milyon dolarlık yatırımla dikkatleri üzerine çeken Amgen, kapılarını SABAH'a açtı. Rhode Island bioteknoloji fabrikasında bilgi veren Nörobilim Ar-Ge Başkan Yardımcısı John Dunlop, nörolojik alanda yapılan yeni çalışmalarda dünyada 35 milyon insanda görülen ve tedavisi olmayan hastalığını tamamen ortadan kaldıracak yeni ilaç çalışmasını ilk kez açıkladı.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 15:21
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