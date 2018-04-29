Romatizma göze vuruyor

Uyku dengesinin bozulması, yoğun bilgisayar kullanımı, klimalı ortamlar en çok gözlerimize zarar veriyor. Bu faktörler, göz kuruluğunu beraberinde getiriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay en sık gözlenen bulgunun gözlerde kızarıklık ve batma hissi olduğunu belirtiyor. Uzun süre lens kullanımının, göz kuruluğuna neden olduğunun altını çiziyor. "Bilgisayar kullanan hastalarda göz kırpma refleksi azalır, bunun neticesinde kuru göz hastalığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle banka çalışanları gibi tüm gününü bilgisayar karşısında geçiren hastalarda bu durumla sık olarak karşılaşmaktayız" ifadesini kullanıyor. Bazı romatizmal hastalıkların da göz kuruluğuna neden olduğunu belirten Dr. Atabay, "Suni gözyaşı bile olsa uzun dönem göz damlası kullanmanın etkileri olabilir. Uzun süreli gözyaşı damlası kullanıp hala sorun yaşayan hastalarda bu ayrıntıya özellikle dikkat edilmelidir" uyarısında bulunuyor.