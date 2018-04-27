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Dikkat! Alışveriş leri tehlike saçıyor! Özellikle erkeklerde...

Alışveriş leri ve plastik oyuncaklar gibi birçok üründe bulunan A maddesi özellikle erkekler başta olmak üzere herkeste büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Peki, nedir bu Bisfenol A maddesi, ne gibi zararları vardır?

Alışveriş inden plastik oyuncaklara kadar birçok ürünün içinde bulunan A maddesi den davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa neden oluyor. Alışveriş yaptıktan sonra, bankamatikten para çektikten sonra alınan makbuzlar, plastik şişe içerisinden içmiş olduğumuz sular, konserve ürünlerin dışında yer alan ambalajlar son derece zararlı olan plastik, naylon, polyester, bisfenol a gibi maddelerden yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre Bisfenol A maddesi deriye direk olarak temas ettiğinde çeşitli kanser türlerinin oluşmasına neden oluyor.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 11:03
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