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2018 pidesi fiyatları açıklandı! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

ayına çok az bir zaman kaldı. İftar sofralarını süsleyen pidenin fiyatı da belli oldu. Ramazan pidesi ne kadar? İşte 2018 Ramazan pidesi fiyatları.

Pide fiyatları açıklandı

On bir ayın sultanı mübarek ay için milyonlarca kişi geri sayıma geçti. recep ayının sona ermesi ve Şaban ayına girilmesinin ardından ayı için de heyecan arttı. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu mübarek ayda sofralarımızda yine Ramazan pidesi yer alacak.

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak"

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 11:09
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