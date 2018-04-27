On bir ayın sultanı mübarek ay için milyonlarca kişi geri sayıma geçti. recep ayının sona ermesi ve Şaban ayına girilmesinin ardından Ramazan ayı için de heyecan arttı. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu mübarek ayda sofralarımızda yine Ramazan pidesi yer alacak.

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak"