Bir paket kısırlık!

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla tıp dünyasını sarstı. "Bol bol tereyağ, zeytinyağı tüketin. Ekmek ve şekeri ağzınıza sürmeyin" diyerek vatandaşları uyardı. Son yıllarda hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığın arttığını söyleyen Karatay, bunun nedeninin "paketlenmiş gıda" olduğunu vurguladı. "Okul kantinlerinde satılan aşırı şekerli ve paketlenmiş gıdaların hormon bozukluğuna yol açtığı ve kısırlığın artmasında en büyük etken olduğu kanıtlandı. Bu nedenle şekerli ve paketli yiyeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.
'LİGHT' HASTA EDİYOR
Karatay, diyet ürünlerin de sağlığı tehdit ettiğini söyledi. "Aspartam kullanılan diyet içecekler, vücuda girdiğinde ısınır, ardından sahte alkol yapımında kullanılan 'metionin' ve "metanol" denilen maddeye
dönüşür. 'Light' olarak adlandırılan içeceklerin içindeki 'aspartam', şeker hastalığı ve kanser riski taşır" dedi.
UYURKEN İNCEL
Kilo vermenin püf noktalarına da değinen Karatay, uykuda zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi. Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonunun, yağ yaktığını belirtti. Leptin hormonunun sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılandığını belirten Karatay, "Akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmezse gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve yağları yakıyor" dedi.
'LİGHT' HASTA EDİYOR
Karatay, diyet ürünlerin de sağlığı tehdit ettiğini söyledi. "Aspartam kullanılan diyet içecekler, vücuda girdiğinde ısınır, ardından sahte alkol yapımında kullanılan 'metionin' ve "metanol" denilen maddeye
dönüşür. 'Light' olarak adlandırılan içeceklerin içindeki 'aspartam', şeker hastalığı ve kanser riski taşır" dedi.
UYURKEN İNCEL
Kilo vermenin püf noktalarına da değinen Karatay, uykuda zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi. Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonunun, yağ yaktığını belirtti. Leptin hormonunun sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılandığını belirten Karatay, "Akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmezse gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve yağları yakıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.