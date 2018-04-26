Ekmek kanser yapıyor

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, söylemleriyle herkesin ilgisini topladı. Türk kültüründe önemli yeri olan pek çok besin için "Zararlı" uyarısı yaptı. Bardak bardak içtiği zeytinyağı ile şok etkisi yaratan Canan Karatay, katıldığı son etkinlikte yine gündem yarattı. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, şeker hastalarının baldan uzak durması gerektiğini vurguladı. "Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddeleri var. Bu maddeler karaciğeri yağlandırır. Şeker hastaları baldan uzak dursun" ifadesini kullandı. Karatay, sofraların baş tacı ekmeğe de dil uzattı. Pek çok diyetisyenin "Ekmek yiyin" önerisine rağmen "Ekmek ve şeker zehirdir. Günde iki dilim buğday ekmeği tüketmek şekerden çok daha zararlıdır. Buğday, insülin etkisi yaratır. Bu da kansere davetiye çıkartır" açıklamasını yaptı.
İÇMEYİN!
Ekmeği ve şekeri kötüleyen Karatay, zeytinyağı ve tereyağına ise övgüler yağdırdı. Bu yağların doğal bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak çocukların sevdiği meyve sularıyla ilgili aileleri korkutan bir uyarı yaptı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunduğu büyük bir yalan... Meyve suyunun alkolden bir farkı yok. Hazır meyve suları karaciğeri yağlandırır. Her gün 30-40 tane zeytin yiyin..."
İÇMEYİN!
Ekmeği ve şekeri kötüleyen Karatay, zeytinyağı ve tereyağına ise övgüler yağdırdı. Bu yağların doğal bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak çocukların sevdiği meyve sularıyla ilgili aileleri korkutan bir uyarı yaptı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunduğu büyük bir yalan... Meyve suyunun alkolden bir farkı yok. Hazır meyve suları karaciğeri yağlandırır. Her gün 30-40 tane zeytin yiyin..."
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