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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak? (20-22 Nisan 2018 tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre 'da hava durumu nasıl olacak? 'de hava durumu nasıl olacak? 'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 20-22 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

Parçalı ve çok bulutlu bir havanın beklendiği 'da Avrupa yakasının öğleden sonraya, Anadolu yakasının ise gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın için İstanbul'da yağış beklenmiyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:08
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