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arkadaşından etkilendi tasarladı

Engelli arkadaşından etkilendi biyonik el tasarladı

Aynı okulda kolu olmayan bir arkadaşının durumundan etkilenen Eğil Mesleki ve Teknik lisesi 11. sınıf öğrencisi Çetinkaya, tasarlamaya karar verdi. Fikrini paylaştığı elektrik- elektronik öğretmeni Nazım Ekinci'den de destek alan Çetinkaya, arasında tükenmez kalem yayı ve misina ipinin de yer aldığı atık malzemelerden biyonik el tasarımını gerçekleştirdi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:47
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