Aynı okulda kolu olmayan bir arkadaşının durumundan etkilenen Eğil Mesleki ve Teknik lisesi 11. sınıf öğrencisi Çetinkaya, biyonik el tasarlamaya karar verdi. Fikrini paylaştığı elektrik- elektronik öğretmeni Nazım Ekinci'den de destek alan Çetinkaya, arasında tükenmez kalem yayı ve misina ipinin de yer aldığı atık malzemelerden biyonik el tasarımını gerçekleştirdi.
Engelli arkadaşından etkilendi biyonik el tasarladı
Etiketler: Diyarbakır , biyonik el , Engelli
- İşte dünyanın en tehlikeli havalimanı
- Obezite ile mücadelede sakın bunu yapmayın!
- Kurşun kalem nasıl yapılır?
- Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat
- Yıllardır yanlış biliyormuşuz! İşte bel fıtığının çözümü...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.