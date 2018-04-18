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  1. Meyve sıkacağı davası

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yaktıran besinler

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte diyete ve spora başlayan insan sayısı yine çoğaldı. Hızlı bir şekilde fit bir görünüme kavuşmak ve yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız işte püf noktaları...

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte pek çok insan, kışın rehavetinden kurtulup kilo verme telaşına girdi. Kimileri kendisine uygun olduğunu düşündüğü bir diyete başlıyor, kimileri de sağlıklı olduğunu düşündüğü yiyeceklerden tüketerek fazla yağlarından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bazı besinler var ki hem vücuda sağlık katıyor hem de doğru miktarlarda tüketildiğinde yağ yakımına yardımcı oluyor.

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 08:56
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