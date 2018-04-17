Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 14 Nisan 2018 tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Sırp uyruklu Z.S. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tır, risk analizi saha çalışması çerçevesinde Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince X-Ray taramasına sevk edildi.





TAHTA BRANDA ÇITALARINA ZULALAMIŞLAR

İHA'nın haberine göre, tarama esnasında aracın dorsesinin muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dorse üzerindeki brandayı sabit tutmak için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş vaziyette 153 kilogram 208 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.





PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 900 BİN TL

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 3 Milyon 900 Bin TL olduğu tahmin edildiği açıklandı.