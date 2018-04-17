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Boş TIR'dan 3 milyon 900 bin TL'lik madde çıktı

’ndan, sürücülüğünü Sırp uyruklu şahsın yaptığı yabancı plakalı boş TIR'da, yaklaşık 3 milyon 900 bin TL değerinde 153 kilogram esrar ele geçirildi

Yabancı plakalı tırda uyuşturucu zulası!

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 14 Nisan 2018 tarihinde 'ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Sırp uyruklu Z.S. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı boş tır, risk analizi saha çalışması çerçevesinde Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince X-Ray taramasına sevk edildi.

TAHTA BRANDA ÇITALARINA ZULALAMIŞLAR
'nın haberine göre, tarama esnasında aracın dorsesinin muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada dorse üzerindeki brandayı sabit tutmak için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş vaziyette 153 kilogram 208 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON 900 BİN TL
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen esrarın nin 3 Milyon 900 Bin TL olduğu tahmin edildiği açıklandı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 19:50
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