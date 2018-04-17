Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı.
Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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