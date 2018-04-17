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'de , istikameti kapandı!

otoyolunda istikametinde TIR ile minibüsün karıştığı trafik sında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Trafik kazası nedeniyle trafik İstanbul istikametine kapatıldı.

TEMde kaza, Valinin eşi de vardı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı.

da TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 17 Nisan 2018, Salı 10:32
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