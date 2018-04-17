Göze gelmeyin

Kar, yağmur, soğuk hava yerini pırıl pırıl parlayan güneşe bıraktı. Özlenen bahar, alerji mevsimini de beraberinde getirdi. Herkes bahar yorgunluğundan yakınırken, asıl dikkat edilmesi gereken gözlerdi. Sık görülen göz rahatsızlıkları arasında ilk sıralarda olan göz alerjisi en çok bahar aylarında kendisini gösterdi. Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Neslihan Astam, göz alerjisi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
KIZARIKLIK, YANMA:
Bahar aylarının neden olduğu alerjide genellikle gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve batma hissi, ışık hassasiyeti, sulanma gibi belirtiler görülüyor. Bu şikayetler polen yoğunluğu arttıkça yoğunlaşıp kişinin günlük hayatını etkiliyor. Bunun yanında burun akıntısı, aksırık, burun tıkanıklığı gibi diğer alerjik bulgularda hastalığa eşlik ediyor.
KATARAKT TEHLİKESİ:
Alerji tedavisinde ilk olarak alerjiye neden olan etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Hastaların başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmaması öneriliyor. Kortizonlu ilaçların uzun süre ve kontrolsüz kullanımı, katarakt ve göz tansiyonu gibi görmeyi tehdit eden hastalıklara sebep olabiliyor.
ÖNLEMİNİZİ ALIN
1-Kaşıntıya mutlaka soğuk pansuman ya da soğuk su ile yıkama yapılmalıdır.
2-Işık hassasiyeti için güneş gözlüğü ya da siperli şapka kullanılması gerekir.
3-Çok uzun süre açık havada bulunulmamalıdır.
4- Çok uzun süre ekran başında kalmamak, yakın okuma gibi dikkat gerektiren göz odaklanmalarından kaçınmak süreyi bölerek aralıklarla çalışmak gerekir.
5-Doktor önerisiyle gözyaşı damlaları kullanarak göz yüzeyini nemlendirmek gerekir.
KIZARIKLIK, YANMA:
Bahar aylarının neden olduğu alerjide genellikle gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve batma hissi, ışık hassasiyeti, sulanma gibi belirtiler görülüyor. Bu şikayetler polen yoğunluğu arttıkça yoğunlaşıp kişinin günlük hayatını etkiliyor. Bunun yanında burun akıntısı, aksırık, burun tıkanıklığı gibi diğer alerjik bulgularda hastalığa eşlik ediyor.
KATARAKT TEHLİKESİ:
Alerji tedavisinde ilk olarak alerjiye neden olan etkenlerden uzak durmak gerekiyor. Hastaların başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmaması öneriliyor. Kortizonlu ilaçların uzun süre ve kontrolsüz kullanımı, katarakt ve göz tansiyonu gibi görmeyi tehdit eden hastalıklara sebep olabiliyor.
ÖNLEMİNİZİ ALIN
1-Kaşıntıya mutlaka soğuk pansuman ya da soğuk su ile yıkama yapılmalıdır.
2-Işık hassasiyeti için güneş gözlüğü ya da siperli şapka kullanılması gerekir.
3-Çok uzun süre açık havada bulunulmamalıdır.
4- Çok uzun süre ekran başında kalmamak, yakın okuma gibi dikkat gerektiren göz odaklanmalarından kaçınmak süreyi bölerek aralıklarla çalışmak gerekir.
5-Doktor önerisiyle gözyaşı damlaları kullanarak göz yüzeyini nemlendirmek gerekir.
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