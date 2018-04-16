354 yıl hapsi istenen eski öğretmen, Son Alo operasyonunda tutuklandı

Adana merkezli 10 kent merkezi ve ilçelerde 48 öğretmene sahte diploma hazırlayarak atanmasını sağladığı ileri sürülerek 354 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve beden eğitimi öğretmenliğinden ihraç edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca dolandırıcılıktan vazgeçmedi. Kendisini müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen eski öğretmen Ziya K, polisin "Son Alo" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü "Son Alo" ismiyle şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı, polis ve müşteri hizmetleri olarak tanıtıp kandırarak 252 vatandaşın 15 milyon lirasını dolandırmaya çalışıp 15 vatandaştan 600 bin lira para aldığı ileri sürülen 1'i kadın 60 kişi adliyeye sevk edilmiş, 49 kişi tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol, 3 zanlı ise savcılıktan serbest bırakıldı.



"SAHTE DİPLOMADAN TUTUKSUZ YARGILANIRKEN DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI"



Tutuklananlar arasında Ziya K. isimli ayağı kırık olan ve adliyeye koltuk değneklerle giden zanlının 2016 yılında Adana merkezli Hatay, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda sahte öğretmen diploması veren 16 kişilik şebekenin çete lideri olduğu, 11'i kadın 22 öğretmenin diplomasında branş değişikli yaparak atama yapılmasını sağladığı ileri sürerek yargılandığı ortaya çıktı. Ayrıca Ziya K.'nın Şanlıurfa merkezli İstanbul, Batman, Kilis il merkezleri ve ilçelerde yapılan bir operasyonda da 26 öğretmenin diplomasında değişiklik yaparak atanmalarını sağladığı ileri sürülerek iki olayda da şebeke lideri olmaktan 354 yıl hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi. Zanlının operasyon sonrası tutuklanıp Adana 10. ve 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ancak Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak için serbest kaldığı öğrenildi.



"KOMPLO KURULDU DEMİŞTİ"



Ziya K'nın etrafında topladığı kişilerle suç örgütü kurarak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak suretiyle haksız kazanç sağladığı, ayrıca, suç örgütünün değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sınavı kazandırma vaadinde bulunduğu, sahte kimlik ve evrak düzenlediği, maddi sıkıntı içerisindeki öğrencilere para vererek örgüt adına çalıştırdıkları, 'joker' tabir edilen adayların yerine sınava girecek kişilere kalacak yer sağlayıp özel ders aldırdıkları da ileri sürülmüştü. Bütün bu iddialara Ziya K. kendisine komplo kurulduğunu ileri sürmüştü.



"BU KEZ SON ALO OPERASYONUNDA TUTUKLANDI"



Sahte diploma hazırladığı ileri sürülerek tutuklanan ancak 2017 yılında serbest kalan eski beden eğitim öğretmeni Ziya K, vatandaşları müşteri hizmetleri görevlisi gibi arayıp internet bankacılığı ve kişisel bilgilerini aldıktan sonra hem hesapları boşalttığı hem de vatandaşların adına kredi kartı çıkartıp, kredi çekip dolandırıcılık yaptığı ileri sürülerek çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.