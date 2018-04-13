Eve yemek siparişi verenler dikkat! Siz de dolandırılmış olabilirsiniz

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'da fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşarak onlara kredi kartı kopyalayan cihazları veren çete kısa sürede 3 milyon liralık vurgun yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fast-food restoranlardan evlerine sipariş veren müşterilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Siber polisi, çete üyelerinin, restoranlarda motorlu kurye olarak çalışan kişilerle anlaştıkları, özel yazılımlı cihazlarını onlara vererek binlerce müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldıklarını tespit etti. Çetenin, çok kısa bir süre içerisinde kopyaladıkları kredi kartlarıyla 3 milyon liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları belirlendi.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 08:55
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