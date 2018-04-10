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ler hava trafiğini olumsuz etkiledi

'nda sürüsü alarmı verildi. Leylek sürüleri nedeniyle de ()'nın Iğdır-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Leylekler hava trafiğini olumsuz etkiledi

'nda sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı.

'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.

Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor" dedi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 12:47
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