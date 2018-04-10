İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından da hastanenin iç kısmındaki yanan bölümler basın mensupları tarafından görüntülendi.
İşte Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son hali
Etiketler: Taksim Eğitim , İstanbul
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