İnsülin ne zaman kullanılır?

5 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Daha başlarken hemen boşalıyor. "Doktora git "dedim. Gitmiyor. Bu heralde beni aldatıyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?
Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.
Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikologpsikiyatrist- ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani 'Git' demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı-korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm.
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Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
5 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Daha başlarken hemen boşalıyor. "Doktora git "dedim. Gitmiyor. Bu heralde beni aldatıyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?
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