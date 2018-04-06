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'da da dehşet!

’da lise öğrencisi bir kız, a getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki la sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit etti.

Diyarbakırda okulda dehşet!

Olay, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI
Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula ın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 15:22
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