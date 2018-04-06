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sinde detaylar

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ çocuğa tecavüz edip öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verileceğini söyledi.

Cinsel istismar düzenlemesinde detaylar

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan çocuğa yönelik siyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TCK'DAKİ EN AĞIR CEZA
Akdağ "Düzenleme kiml kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işleyene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık. Cinsel istismarda ceza 50 yıldan az olmayacak." ifadesini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok. İstismarcı çocukile ilgili işte çalışamayacak. İstismarcı çocuk ile ilgili işte çalışamayacak." diye konuştu.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 15:24
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