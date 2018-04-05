;
Yol Durumu
  1. Eski eşi yeniden evlenen kadına hile denetimi yapılmayacak

Şekerin zararları nelerdir? Mutsuzluğunuzun sebebi şeker olabilir!



Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Zira şekerin fazla tüketimi kanser riskini artırma ve vücudun savunma sistemini zayıflatma gibi pek çok zarar veriyor. İşte şekerin yol açtığı 10 önemli zarar...

  • 05 Nisan 2018, Perşembe 11:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar