Şekerin zararları nelerdir? Mutsuzluğunuzun sebebi şeker olabilir!





Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Zira şekerin fazla tüketimi kanser riskini artırma ve vücudun savunma sistemini zayıflatma gibi pek çok zarar veriyor. İşte şekerin yol açtığı 10 önemli zarar...