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Türkiye'de en az 2 milyon kişide o hastalık var ama... Korkunç tablo

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiden fazla erişkinin Hepatit B taşıdığı tespit edilirken, bu hastaların sadece yüzde 12'sinin durumdan haberdar olduğu açıklandı.

Türkiyede en az 2 milyon kişide o hastalık var ama... Korkunç tablo

le Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin işbirliği ile hazırladığı, "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verileri vahim tabloyu ortaya koydu. Türkiye'de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla hepatit B hastasının yalnızca yüzde 12'sinin, 514 bin hepatit C hastasının yüzde 16'sının durumdan haberdar olduğunu ortaya çıkardı.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 08:50
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