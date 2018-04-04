Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı, "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verileri vahim tabloyu ortaya koydu. Türkiye'de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla hepatit B hastasının yalnızca yüzde 12'sinin, 514 bin hepatit C hastasının yüzde 16'sının durumdan haberdar olduğunu ortaya çıkardı.
Türkiye'de en az 2 milyon kişide o hastalık var ama... Korkunç tablo
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişiden fazla erişkinin Hepatit B taşıdığı tespit edilirken, bu hastaların sadece yüzde 12'sinin durumdan haberdar olduğu açıklandı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , viral hepatit , HBV
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