Türkiye'de en az 2 milyon kişide o hastalık var ama... Korkunç tablo

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı, "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verileri vahim tabloyu ortaya koydu. Türkiye'de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla hepatit B hastasının yalnızca yüzde 12'sinin, 514 bin hepatit C hastasının yüzde 16'sının durumdan haberdar olduğunu ortaya çıkardı.