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'nin 'en ağır' kadınının zayıflama maratonu başlıyor

320 kiloya ulaşan ve bu nedenle hayatı kâbusa dönen 38 yaşındaki yaklaşık 250 kilo verecek.



'nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki 'ın hayatı, kontrolsüz ve hızla aldığı kilolar nedeniyle değişti. Balaban'ın aşırı kiloları, başta sağlık sorunları olmak üzere, bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle eşinin çalışamaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

'nin bilinen "en ağır" kadın obezite hastası olan Balaban, yaklaşık 16 yıl içerisinde 250 kilo alarak hayata küserken, yaşamının son 5 yılını da yatağa bağımlı olarak geçirdi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 12:58
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