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Hadi yağ!

Prof. Dr. , ezber bozan açıklamalarıyla şaşırtmaya devam etti. Uzun bir ömür için nı önerdi.

Hadi yağ!
Ezber bozan açıklamalarıyla tartışma yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, yine şaşırtmaya devam etti. Rize'de "Kendine iyi bak" adlı söyleşiye katılan Karatay, nın önemine dikkat çekti. Şunları söyledi: "Fındık ve çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Bunun yanında çay da çok faydalı. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak şartıyla. Çay dinç tutar. Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile bol köy yağı ile beraber yenecek.
Kavurma da kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve 90-95 yaşına kadar yaşarlar. 'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun."
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