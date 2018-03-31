Ezber bozan açıklamalarıyla tartışma yaratan Prof.Dr. Canan Karatay, yine şaşırtmaya devam etti. Rize'de "Kendine iyi bak" adlı söyleşiye katılan Karatay, kuyruk yağının önemine dikkat çekti. Şunları söyledi: "Fındıkve çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Bunun yanında çay da çok faydalı. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak şartıyla. Çay dinç tutar. Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ilebirlikte yenmeli. O zamandinç olur, dağlara çıkarinersiniz. Yumurta sarısı ile bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurma da kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve 90-95 yaşına kadar yaşarlar. 'Yağ dokunuyor kalp hastalığıyapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köytereyağları neden tehlikeli olsun."
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