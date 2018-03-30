Ancak hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
Diş ağrısına evde çözüm
Araştırmalara göre, yetişkinlerin %90'ından fazlası diş sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yani diş ağrısıyla hayatımızda en az bir kez mücadele ediyoruz. İşte diş ağrısı için evde çözüm önerileri...
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