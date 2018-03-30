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Diş ağrısına evde çözüm

Araştırmalara göre, yetişkinlerin %90'ından fazlası diş sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yani diş ağrısıyla hayatımızda en az bir kez mücadele ediyoruz. İşte diş ağrısı için evde çözüm önerileri...

Ancak hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  • 30 Mart 2018, Cuma 10:54
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