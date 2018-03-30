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Bu hata sinin ölüm saçmasına sebep oluyor!

Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, sinin yanlış kullanımda ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. İşte bulaşık makinesinin tehlikeli olmasına neden olan o etken…


Yapılan bir araştırmada sinin içerisinde yer alan lastik contanın ölümcül tehlike saçtığı ortaya çıktı. Lastik contanın ölümcül tehlike saçmasının nedeni ise kullanıcıların hatalarıydı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 13:53
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