Yapılan bir araştırmada bulaşık makinesinin içerisinde yer alan lastik contanın ölümcül tehlike saçtığı ortaya çıktı. Lastik contanın ölümcül tehlike saçmasının nedeni ise kullanıcıların hatalarıydı.
Bu hata bulaşık makinesinin ölüm saçmasına sebep oluyor!
Slovenya'da yapılan araştırmaya göre, bulaşık makinesinin yanlış kullanımda ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya çıktı. İşte bulaşık makinesinin tehlikeli olmasına neden olan o etken…
Etiketler: bulaşık makine , kanser
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