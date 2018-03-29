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Tecavüz yalanı inde karar!

'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızının söylediği "tecavüz" yalanı üzerine 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bulut, öldürülen 'ın babası , taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 16:21
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