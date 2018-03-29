Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bulut, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.
Tecavüz yalanı cinayetinde karar!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızının söylediği "tecavüz" yalanı üzerine 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: Muhammet Reşit Yıldırım , Cinayet , Adana , Ali Yıldırım , Sanık Bulut
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