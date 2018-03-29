Sosyal medyada dolaşan bu test kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... Cevaplar ilerideki karelerde.
FBI özel ajanlarına uyguluyor... Sosyal medya bu testi konuşuyor
- Mezenter nedir? İnsan vücudunda son 3 büyük keşif
- Antalya'da akılalmaz olay
- Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.