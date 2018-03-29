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özel ajanlarına uyguluyor... Sosyal medya bu testi konuşuyor

Sosyal medyada dolaşan bu test kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan Federal şturma Bürosu'nun () özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... Cevaplar ilerideki karelerde.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 12:40
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