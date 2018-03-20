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Bağırsağın ilacı

Prof. Dr. Hakan Yanar, kolon inin 50 yaşından sonra risk oluşturduğunu söyledi. Ve ekledi: “ ve yeşillik tüketin...”

Bağırsağın ilacı zeytinyağı
Kolon i, hem ülkemizde hem de dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Bir takım belirtiler verse de genelde sinsi ilerliyor. Özellikle 50 yaşından sonra herkesin, ve tedavi için kolonoskopi yaptırması öneriliyor. Yediklerimizin sindirilip vücuttan atılmasında önemli bir organ olan bağırsak sağlığını korumak için kaliteli ve lifli gıdalar tüketmek gerekiyor. Özellikle kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölüm oranlarını azalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Akdeniz diyeti öneriliyor. Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar, kolon kanserinden korunma ve beslenmenin önemini anlatıyor...

SEBEPLERİ NELERDİR?
Kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 90'dan fazlası, daha önceden gelişen poliplerden kaynaklanıyor. Özellikle 50 yaşından sonra görülen polipler, kanser oranını artırıyor.

ÖNERİLERİ DİNLEYİN
Düzenli tarama testlerini yaptırın.
İdeal kilonuzu koruyun.
Uzun süren kabızlık ve makattan kanama şikayetinde hemen doktorunuza başvurun.
Haftada 4 ya da 5 gün zersiz yapın.

KİMLER RİSK ALTINDA?
Sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için sağlıklı gıdaları ve besinleri tüketmek gerekiyor. Kolon kanserine sebep olan nedenlerin başında yağdan zengin, posadan fakir beslenme alışkanlığı, ailede birinci derece akrabalarda kolon kanseri bulunması, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıkları yer alıyor.

NE KADAR TEHLİKELİ ?
Her kanser türünde olduğu gibi, kolon kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Sinsi ilerleyen kolon kanseri, ölümlerin en çok görüldüğü 2. ve 3. kanser türü olarak biliniyor.

ERKEN TANI MÜMKÜN MÜ?
Kolorektal kanser taramasında dışkıda gizli kan ve immunohistokimyasal testler kullanılmakla birlikte, kolon kanserinden en yararlı yöntemin kolonoskopik inceleme olduğu biliniyor. Hedef henüz polip aşamasında iken ameliyata gerek kalmadan kanser gelişebilecek polipleri kolonoskopi esnasında çıkartılabiliyor. Bu nedenle ailesinde kalın bağırsak kanseri olmayanların 50 yaşında ilk kolonoskopi ile tarama yaptırmasıve onar yıllık aralıklarla kolonoskopinin tekrarlanması öneriliyor. Ailesinde kolon kanseri bulunanlar ise kanserin ortaya çıktığı yaşın 10 yıl öncesi ilk kolonoskopi uygulanması büyük önem taşıyor.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Standart tedavi yöntemlerinin başında cerrahi müdahale geliyor. Uzun dönem sağ kalım, tümörün tekrar etmesi ya da uzak bölgelere yayılmasına etki eden cerrahi işleminin bu konuda deneyimli cerrahlarca uygulanması gerekiyor. Makata çok yakın tümörlerde ise ameliyat öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile kalın bağırsağın dışarı alınmasının önüne geçilebiliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kansızlık
Kabızlık
Ele gelen kitle
Makattan kanama
Rektal kanama
Dışkıda kan
Büyük abdest çapında incelme
Büyük abdest düzenin değişmesi
Tuvalete gidip rahatlayamama
15 günden uzun süren karın ağrısı

NELER TÜKETİLMELİ
Lifli gıdalar
Soğan, Sarımsak
Elma
Çekirdekli siyah üzüm
Domates, karpuz
Portakal, limon, mandalina, greyfurt,
Yaban mersini, böğürtlen, çilek
Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar
Ispanak
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