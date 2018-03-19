20 bin kişinin katıldığı, İspanyol araştırmacıların yaptığı araştırma, günde 4 fincan kahve içmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yaşları 25 ila 60 arasında değişen 20 bin kişi 10 yıl boyunca gözlemlendi. Araştırmanın sonucunda fazla kahve içenlerin erken ölüm riskinin 3'te 2 oranında azaldığı anlaşıldı.
Hepimizin evinde bulunan ölümsüzlük iksiri
Avrupalı bilim adamları kahve içen 20 bin kişinin üzerinde araştırmalarda bulundu. Buna göre günde 4 fincan kahve içen birinin erken ölüm riskinin yüzde 64 oranında düştüğü tespit edildi.
Etiketler: kahve
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.