Hepimizin evinde bulunan ölümsüzlük iksiri

20 bin kişinin katıldığı, İspanyol araştırmacıların yaptığı araştırma, günde 4 fincan kahve içmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yaşları 25 ila 60 arasında değişen 20 bin kişi 10 yıl boyunca gözlemlendi. Araştırmanın sonucunda fazla kahve içenlerin erken ölüm riskinin 3'te 2 oranında azaldığı anlaşıldı.