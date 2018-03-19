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Hepimizin evinde bulunan ölümsüzlük iksiri

Avrupalı bilim adamları içen 20 bin kişinin üzerinde araştırmalarda bulundu. Buna göre günde 4 fincan kahve içen birinin erken ölüm riskinin yüzde 64 oranında düştüğü tespit edildi.

20 bin kişinin katıldığı, İspanyol araştırmacıların yaptığı araştırma, günde 4 fincan içmenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı. Yaşları 25 ila 60 arasında değişen 20 bin kişi 10 yıl boyunca gözlemlendi. Araştırmanın sonucunda fazla kahve içenlerin erken ölüm riskinin 3'te 2 oranında azaldığı anlaşıldı.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 14:06
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