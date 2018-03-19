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eksikliği mide i nedeni

Mide i, en çok erkekleri tehdit ediyor. Fazla tuz tüketiminin yanı sıra A ve eksikliği, bu hastalığa davetiye çıkarıyor. Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durmak gerekiyor...



Çağın vebası olan , tüm dünyada hızla yayılıyor. Özellikle mide kanseri, kanser ölümlerinde ikinci sırada yer alıyor. Dünyada erkeklerde yüzde 77, kadınlarda ise yüzde 33 oranında görülüyor.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 09:01
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