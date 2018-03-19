Çağın vebası olan kanser, tüm dünyada hızla yayılıyor. Özellikle mide kanseri, kanser ölümlerinde ikinci sırada yer alıyor. Dünyada erkeklerde yüzde 77, kadınlarda ise yüzde 33 oranında görülüyor.
C vitamini eksikliği mide kanseri nedeni
Mide kanseri, en çok erkekleri tehdit ediyor. Fazla tuz tüketiminin yanı sıra A ve C vitamini eksikliği, bu hastalığa davetiye çıkarıyor. Sucuk, salam, sosis gibi besinlerden uzak durmak gerekiyor...
Etiketler: kanser , erken teşhis , mide kanseri , c vitamini
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