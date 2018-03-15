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e-Devlet'e girdi şoke oldu

'da yaşayan isimli genç e-Devlet sistemine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Adına şirket açıldığını ve icra takibi başlatıldığını öğrenen Akıl neye uğradığını şaşırdı.

'da iki yıldır iş arayan 25 yaşındaki , e-devlete girdiğinde adına açılan şirket üzerinden 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrendi. Genç adam, "İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum" dedi.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 11:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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zafer zafer

kim bu adiliği yaptıysa bulunup cezalandırılmalı ,hemde en ağır hüküm giymeli bu şerefsizler

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evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 16:18
Gariban Gariban

Şakir AKIL kardeşim Allah yardımcımız olsun bu ülkede her şey olabilir kime güveneceğimize şaşırmış durumdayım önüne gelen biz garibanları kandırıyor bize kim arka çıkacak herkes kendi kesesini hile ve dolandırıcılık ile doldurmaya başlamış vesselam.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 13:40
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