İzmir Bornova'da iki yıldır iş arayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, e-devlete girdiğinde adına açılan şirket üzerinden 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrendi. Genç adam, "İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum" dedi.
e-Devlet'e girdi şoke oldu
İzmir Bornova'da yaşayan Şakir Akıl isimli genç e-Devlet sistemine girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Adına şirket açıldığını ve icra takibi başlatıldığını öğrenen Akıl neye uğradığını şaşırdı.
Etiketler: İzmir Bornova , Şakir Akıl , e devlet
kalan karakter 1000
kim bu adiliği yaptıysa bulunup cezalandırılmalı ,hemde en ağır hüküm giymeli bu şerefsizler
Şakir AKIL kardeşim Allah yardımcımız olsun bu ülkede her şey olabilir kime güveneceğimize şaşırmış durumdayım önüne gelen biz garibanları kandırıyor bize kim arka çıkacak herkes kendi kesesini hile ve dolandırıcılık ile doldurmaya başlamış vesselam.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.