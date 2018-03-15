e-Devlet'e girdi şoke oldu

İzmir Bornova'da iki yıldır iş arayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, e-devlete girdiğinde adına açılan şirket üzerinden 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrendi. Genç adam, "İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum" dedi.