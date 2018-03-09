Her derde deva vitamin
Sık sık grip oluyor ve bir türlü iyileşemiyorsanız bunun nedeni D vitamini eksikliği olabiliyor. Dr. Hicran Özsemir uyarıyor: D vitamini kaynağı olan güneş ışığı, kefir, yumurta ve balıktan faydalanın. Hasta olmayın
10 KİŞİDEN 9'UNDA GÖRÜLÜR
200'den fazla gen üzerinde etkisi bulunan D vitamini, vücut tarafından üretilemiyor. Dışarıdan alınması gereken D vitamini için güneşten faydalanmak gerekiyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği bulunuyor. Kendinizi sürekli yorgun hissediyor, sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor ve bir türlü iyileşemiyorsanız, tüm bunların nedeni D vitamini eksikliği olabiliyor.
KOYU TENLİLER RİSK ALTINDA
Genç ve orta yaş döneminde hiçbir belirti vermeyen D vitamini eksikliği, ilerleyen yaşlarda belirti vermeye başlıyor. Daha çok emziren annelerde, koyu ten rengine sahip olanlarda, güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmayanlarda, yaşlılarda, sürekli ilaç kullananlarda, romatizma, diyabet hastalarında, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda D vitamini eksikliği görülebiliyor.
GÜNEŞE ÇIKIN
Güneş ışığı, en önemli D vitamini kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Günün 11:00 ile 15:00 saatleri arasında yeterli güneş ışığı alan vücut, rahatlıkla D vitamini sentezleyebiliyor. Vücudun yeterli miktarda D vitamini alabilmesi için yaz aylarında 10-15 dakika yeterliyken, kış aylarında bu süre güneş ışığının miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.
KEFİR, BALIK, YUMURTA
Güneş ışığının dışında bazı besinler de D vitamini içeriyor. Önemli D vitamini kaynakları şöyle sıralanıyor: Ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, istridye, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, patates ve mantar.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Geçmeyen grip ve nezle: D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sürekli nezle, grip oluyor ve iyileşme süreciniz çok uzuyorsa D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Sık sık ishal olma: Herhangi bir zehirlenme ya da bir ilacın yan etkisinden kaynaklanmayan ishal, D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.
Kafada terleme: Baş boyun çevrenizde birden bire başlayan terlemeyi hafife almayın. Çünkü bu terlemenin sebebi vücutta sıcaklığın artmasını neden olan D vitamini eksikliği olabilir.
Depresyon: Vücudun mutluluk hormonu salgılaması için D vitamini eksikliğini giderin.
Saç dökülmesi: Saçlarınız her zamankinden fazla dökülüyorsa mutlaka D vitamininizi ölçtürün.
Kolda güçsüzlük: Kollarınızı kaldıracak gücünüz yoksa, bu güçsüzlüğün sebebi vücuttaki tüm kasların sağlıklı ve güçlü olmasını sağlayan D vitamini eksikliği olabilir.
Karıncalanma ve kramp: Bacak ve kollarda karıncalanma ve kramp, D vitamininizin eksik olduğunu gösterir.
Kemik ağrısı: D vitamini eksikliği, kemik erimesi riskini artırırken, açıklanamayan kemik ağrılarına da neden olmaktadır.
Etiketler: Ağrı , D vitamini
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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