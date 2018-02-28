Kokusunda mutluluk var
‘Hayat iksiri’ olarak bilinen fesleğen migren ağrısını dindiriyor. Kan dolaşımını hızlandırıp, cinsel isteği artırıyor...
Ateş düşürücü etkisi vardır.
Cilt, meme ve ağız kanseri gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Migrene iyi gelir.
Kan şekerini dengeler.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur. Kalp ile dost bir bitkidir.
Antibakteriyel özelliği vardır.
Yatıştırıcı etkisi sayesinde, depresyon, stres ve uykusuzluk durumlarında yardımcı olur.
Hamile ve emziren kadınlara zararlıdır. Şeker ve tansiyon hastalarının da doktorlarına danışmadan kullanmaması gerekir..
Etiketler: fesleğen
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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