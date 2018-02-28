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  1. Mutluluğun sırrı Türk işi kahvaltı!

Kokusunda mutluluk var

‘Hayat iksiri’ olarak bilinen migren ağrısını dindiriyor. Kan dolaşımını hızlandırıp, cinsel isteği artırıyor...

Kokusunda mutluluk var
Kokusu ile dikkat çeken fesleğen, yemeklerin vazgeçilmez baharatları arasında bulunuyor. Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bu bitki, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Cinsel isteği ve doğurganlığı artıran , kokusuyla uyarıcı etki yapıyor. Bazı toplumlarda 'Hayat iksiri' olarak adlandırılan ve kan dolaşımını hızlandıran fesleğen cinsel gücü ve isteği artırıyor. Doğurganlığı destekliyor. Özel hayatında sorun yaşayanların fesleğenden faydalanması gerektiğini belirten uzmanlar, sağlığa diğer yararlarını şöyle sıralıyor:
Ateş düşürücü etkisi vardır.
Cilt, meme ve ağız kanseri gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.
Migrene iyi gelir.
Kan şekerini dengeler.
Balgam söktürücüdür.
Yaşlanma karşıtıdır, yaşlılığın etkilerini azaltır.
Kalbi korur. Kalp ile dost bir bitkidir.
Antibakteriyel özelliği vardır.
Yatıştırıcı etkisi sayesinde, depresyon, stres ve uykusuzluk durumlarında yardımcı olur.
Hamile ve emziren kadınlara zararlıdır. Şeker ve tansiyon hastalarının da doktorlarına danışmadan kullanmaması gerekir..
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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