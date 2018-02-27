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  1. Baş dönmesi şah damarının şifresi

den koruyor

Beyaz çay kanserden koruyor
Son zamanlarda adından sıkça söz edilen 'Beyaz Çay', siyah ve yeşil çay ile aynı bitkiden elde ediliyor. Farkı, seçilen yapraklardan ve işleniş biçiminden kaynaklanıyor. Eski yıllarda yalnızca Çin İmparatoru'nun ve ailesinin tükettiği bu çay, pek çok hastalığa iyi geliyor. Uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu li hüclerin oluşumunu engelleyen ve beyin gelişimini destekleyen ın faydalarını şöyle sıralıyor...
Damarların genişlemesini sağlar. Kan basıncını düşürür. Kalbi korur.
Kafein içeriği ile yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.
Hücreleri yenileyip, kansere kalkan olur.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Dişleri korur. Çürükleri, iltihapları önler.
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