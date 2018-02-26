Canan’S Secret
Prof. Dr. Canan Karatay, podyuma çıktı! “Vicrotia’s Secret mankeni bile Karatay diyeti yapıyor. Günde iki öğün yiyor” ifadesini kullandı. Kendi şifresini de açıkladı: “Sabahları kaya tuzlu kemik suyu çorba çiiyorum...”
Genetik diye bir şey yok. Bir kişiye Alzheimer teşhisi konuyor. 20 yaşındaki kızına da, "Sen de Alzheimer olacaksın, onun için bu ilacı al!" deniyor. Hastaların ve gençlerin umutlarını ellerinden almaya hakkımız yok. Bunların hepsi manipülasyon.
Herkes benim yediğime meraklı! Kemik suyu çorba içiyorum sabahları. Her akşam olmasa da kelle paça çorbası. Bol limonlu, bol kaya tuzlu bir çorba içtim bu sabah. 30 kadar da zeytin yedim.
Şimdi bakın, genetik olarak hepimizde kanser geni var, o gen var, bu gen var. Ama bu genlerin hepsi uykuda. "Bunları uyandırmayacağız kardeşim!" diyorum. Onları uyandıran ne? Sigara, şeker, şekerli içecekler, modern buğdaydan yapılmış yiyecekler, ekmekler, kızartmalar, trans yağlar...
TANSİYONU YÜKSELTEN ŞEKER
Hayatta tavuk yemem! Tavuk tavuk değil ki yiyeyim! Ekmek en güçlü iştah açıcı. Ekmeğin içinde bulunan modern buğdaydan yapılan glüten, beyindeki mutluluk reseptörlerine bağlanır ve sizi geçici olarak mutlu kılar.
Kaya tuzu çok önemli. Kaya tuzunda hem sodyum hem klorür var. Ama sofra tuzunda bunlar yok. Kaya tuzu tansiyonu düşürür! Çünkü tansiyonun yükselmesi, bu minerallerin vücuda tam girmemesinden. Tansiyonu yükselten şeker ve insülindir.
CANAN KARATAY MODELİ
Her şey doğal ve bozulmamış olarak vücuda girmeli. Ben aslında çocukken ne yaptığımızı, anne-babamızın neler yediğini anlatıyorum. Anam babam usulü beslenme yani. Geçende Victoria's Secret mankeni açıklamış: İki öğün besleniyormuş. Sadece doğal olanı yiyormuş. İşlenmiş gıdalara elveda demiş! Altına da yazmışlar, "Biz bunları zaten biliyoruz, Karatay bize çoktan söyledi!"
ANTİDEPRESAN ABİMİ ÖLDÜRDÜ
Günümüzde peynir ekmek gibi antidepresan kullanılıyor. Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor. Ben iki aile büyüğümü de antidepresan yüzünden kaybettim. Biri abimdi, intihar etti. Babamı kaybettiğimizde, o 25, ben 24 yaşındaydım. Tıp öğrencisiydik. Abim depresyona girdi. Antidepresan ilaçları onu kötü etkiledi, sonunda da intihar etti. Diğer aile büyüğüm de halamın oğluydu. O da antidepresan kullanıyordu. Bağırsak felci oldu.
Etiketler: Canan Karatay
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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2 öğün sağlık.3. sü hastalık.
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