Aşkın ilacı

Işınen sevilenmeyveleri arasında bulunannar, sağlığa olan faydalarıyla dadikkat çekiyor. C vitamini deposubu mucizevi meyve, demir,potasyum içerir ve bağışıklıksistemini kuvvetlendiriyor. Cinselhayatı da renklendiriyor.Doğal viagra etkisi gösterennar, cinsel isteği artıyor.Özellikle 1 bardak nar suyu,erkeklerde testosteron oranınıartırıyor. Libidoyu yükseltipçiftlerdeki cinsel soğukluğubitiriyor. Güçlü bir antioksidanolan nar ayrıca pozitif duygularıartıyor. Mutluluk veriyor.Vitamin deposu narın, sağlığaolan diğer faydaları işe şöyleözetleniyor... Kalp ve damar hastalıklarınıönleyici etki gösteriyor. Antioksidan etkisiyle grip,soğuk algınlığı ve bronşittenkoruyor. Prostat kanserini önlüyor. İshali kesiyor. Mide hastalıklarındankoruyor. Enfeksiyon, iltihapve yaralara iyileştiriyor. Cildi koruyupgençleştiriyor. Dişlerikoruyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.