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Aşkın ilacı

deposu , vücuda kuvvet veriyor. Erkeklerde testosteron hormonunu artırıyor. Çiftlerdeki cinsel soğukluğu bitiriyor...

Aşkın ilacı
Işın en sevilen meyveleri arasında bulunan , sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. C i deposu bu mucizevi meyve, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Doğal viagra etkisi gösteren nar, cinsel isteği artıyor. Özellikle 1 bardak nar suyu, erkeklerde testosteron oranını artırıyor. Libidoyu yükseltip çiftlerdeki cinsel soğukluğu bitiriyor. Güçlü bir antioksidan olan nar ayrıca pozitif duyguları artıyor. Mutluluk veriyor. Vitamin deposu narın, sağlığa olan diğer faydaları işe şöyle özetleniyor...
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösteriyor.
Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitten koruyor.
Prostat kanserini önlüyor.
İshali kesiyor.
Mide hastalıklarından koruyor.
Enfeksiyon, iltihap ve yaralara iyileştiriyor.
Cildi koruyup gençleştiriyor.
Dişleri koruyor.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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