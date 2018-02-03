Boğaz enfeksiyonu paradan bulaşıyor
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, salgın hastalıklara karşı uyardı: Para ve cep telefonu enfeksiyon bulaştırıyor. Boğaz ağrısına zencefil, burun tıkanıklığına ise karbonatlı su iyi geliyor
SIK SIK ELİNİZİ YIKAYIN
Değişime uğrayarak farklı tiplerde hastalıklara neden olan virüsler, genellikle aynı ortamda havanın solunmasıyla bulaşabilir. Toplu yaşam alanları ve toplu taşıma araçları bulaşıcılığın yüksek olduğu ortamlardır. Ayrıca kullandığımız paralar ve cep telefonları enfeksiyon taşıyıcı objelerin başında gelir. İsmi ya da şekli ne olursa olsun; domuz gribi, kuş gribi vb. viral hastalıklarda en önemli unsur bulaşıcılığı azaltmaktır. Bu da başta kişisel hijyen kuralları ile mümkün olabilmektedir. Bu kuralların en başında ise el yıkama gelir. Özellikle hastalık şüphesinde yakın temastan kaçınmak gerekir.
HEMEN ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN
Salgın hastalıklar; boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük, çok yüksek olmayan ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomlar oluşturabilir. Bu şikayetlerle karşılaşır karşılaşmaz antibiyotik kullanmak gereksiz ve yanlıştır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, pek çok antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimine sebep olmakta ve toplum sağlığına ciddi boyutlarda tehdit oluşturur.
ÖLÜME YOL AÇABİLİR
Ateşin 37.5 derecenin üstüne çıkması, kırgınlığın ve halsizliğin artması, hastalığınızın 5-7 günden uzun sürmesi durumunda hekime gidilmelidir. Unutmayalım ki basit enfeksiyonlar ciddi rahatsızlıklara dönüşebilir, hatta bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ölümlere dahi neden olabilir.
ZENCEFİLLİ KARIŞIM
Bütün tedbirlere rağmen hastalık belirtileri başladıysa mutlaka sıvı tüketimini artırmak gerekir. Bitkisel ve doğal ürünler içeren ilaçlar ile bilinmeyen ilaçlar ve ürünlerin kullanılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Boğaz ağrısı için evde yapacağınız zencefil, karabiber, limon, bal (kişide şeker hastalığı yok ise) karışımı 2 dakika kaynatılıp günde 3-4 bardak tüketilebilir. Bir litre kaynamış ve dinlendirilmiş suya atılacak bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz karışımı de günde 3-4 kez buruna çekilerek burun tıkanıklığı giderilebilir.
MEYVE SEBZE TÜKETİN
Kış hastalıklarıyla baş edebilmenin en önemli kuralı; dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak ve stresten uzak kalmaktır. Doğal ve yeterli besleniyor, mevsiminde yetişen meyve ve sebze tüketiyorsanız, hekiminiz tavsiye etmedikçe ek vitamin veya diğer gıda takviyelerini kullanmanız gereksizdir.
Etiketler: meyve-sebze , Ağrı , para
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.