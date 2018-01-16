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Evinizi haftada 3 kez temizleyin

Evinizi haftada 3 kez temizleyin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım, alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileleri uyarıyor. Evlerini haftada üç kez emiş gücü yüksek robotlarıyla temizlemelerini öneriyor. Normal bir süpürge ile temizlik yapılırken alerjiye yol açan tozun ortama yeniden salındığının altını çizen Dr. Ahmet Yıldırım "Süpürge yerine, kiri ve tozu suya çeken ve filtreleyen temizlik robotları kullanılmalıdır. Evi, haftada 3 kez, 30 dakika süre ile süpürmeniz gerekiyor. Ayrıca ev, yaz- kış havalandırılmalı. Halı dışında, perde hatta yatak bile süpürülmeli" diyor.
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