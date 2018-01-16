Evinizi haftada 3 kez temizleyin

Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıUzmanı Dr. AhmetYıldırım, alerjik hastalığasahip çocuğu olan aileleriuyarıyor. Evlerini haftadaüç kez emiş gücü yüksektemizlik robotlarıyla temizlemeleriniöneriyor. Normalbir süpürge ile temizlik yapılırkenalerjiye yol açan tozunortama yeniden salındığınınaltını çizen Dr. Ahmet Yıldırım"Süpürge yerine, kirive tozu suya çeken ve filtreleyentemizlik robotlarıkullanılmalıdır. Evi, haftada3 kez, 30 dakika süre ilesüpürmeniz gerekiyor. Ayrıcaev, yaz- kış havalandırılmalı.Halı dışında, perde hattayatak bile süpürülmeli" diyor.
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