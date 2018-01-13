Gece çalışmak kanser yapıyor

Çin'in Şicuan Üniversitesi'nde yapılan araştırmada kanserin gece çalışan kadınlarda daha fazla görüldüğü saptandı. Çalışmaya göre cilt ve göğüs kanserine yakalanma oranı diğer kanser çeşitlerine göre daha fazla çıktı. Araştırmayı yürüten ekipten onkoloji uzmanı Xuelei Ma, ayda üç kez gece vardiyasında çalışan kadınların risk kapsamında olduğu açıkladı. Araştırmaya göre, enyüksek risk grubundakikadınlarıysa geceçalışan hemşireleroluşturuyor. Araştırmacılar gece çalışan kadınlara yönelik sağlık-koruma programlarının gerekliliğine vurgu yaparken, bu risk grubundaki kadınlar için düzenli sağlık muayenelerinin yapılmasının son derece önemli olduğunu belirtiyor.
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