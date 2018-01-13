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Gece çalışmak yapıyor

Gece çalışmak kanser yapıyor
Çin'in Şicuan Üniversitesi'nde yapılan araştırmada in gece çalışan kadınlarda daha fazla görüldüğü saptandı. Çalışmaya göre cilt ve göğüs kanserine yakalanma oranı diğer kanser çeşitlerine göre daha fazla çıktı. Araştırmayı yürüten ekipten onkoloji uzmanı Xuelei Ma, ayda üç kez gece vardiyasında çalışan kadınların risk kapsamında olduğu açıkladı. Araştırmaya göre, en yüksek risk grubundaki kadınlarıysa gece çalışan hemşireler oluşturuyor. Araştırmacılar gece çalışan kadınlara yönelik sağlık-koruma programlarının gerekliliğine vurgu yaparken, bu risk grubundaki kadınlar i düzenli sağlık muayenelerinin yapılmasının son derece önemli olduğunu belirtiyor.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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