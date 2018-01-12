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Canan hoca duymasın

, “Grip aşısında alüminyum var. Vurdurmayın” dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise, alüminyum dozunun zararsız olduğunu ifade etti. Aşı olmayanların tetanos olduğuna dikkat çekti

Canan hoca duymasın
İç hastalıkları ve kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , her sözüyle gündem olmayı başardı. Son olarak yakın bir tarihte grip aşısını hedef aldı. Kış aylarının vazgeçilmez kurtarıcısı için "Aşılarda alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanın" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise dün sağlık gündemine ilişkin değerlendirme yaptı. Aşıyı reddetmenin bilimsel olmadığını belirten Demircan, şunları söyledi: "Aşıda alümunyum bulunduğu gerekçesiyle bazı aileler aşıyı reddediyor. Çünkü bir insana yaşamı boyunca tüm aşılar uygulandığında verilen toplam alüminyum miktarı 4.25 miligram. Bu oran, günlük hayatta içme suyunda, hazır suda, mide ilaçlarında da aynı şekilde var. Aşıyı reddeden bir insanın sadece kendi çocuğunun değil, toplumdaki diğer çocukların sağlığı için de tehditler oluşturuyor. Aşı sayesinde 2004 yılından beri difteri görmüyoruz. 19 yıldır çocuk felci vakamız yok. Kızamık bitme noktasına geldi. 2016 yılında ikisi ölümle sonuçlanan 22 tetanos vakası var. Bu çok düşük ve işin ilginç tarafı 22 vakanın tamamı da aşıyı reddetmiş, yaptırmamış. Aşı, toplum sağlığı üzerinde fevkalade koruyucu bir önlem..."
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