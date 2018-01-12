Canan hoca duymasın

İç hastalıkları ve kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, her sözüyle gündem olmayı başardı. Son olarak yakın bir tarihte grip aşısını hedef aldı. Kış aylarının vazgeçilmez kurtarıcısı için "Aşılarda alüminyum var. Alüminyum Alzheimernedenidir. Aşı vurulmayagerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanın" ifadelerini kullandı. Sağlık BakanıAhmet Demircan ise dün sağlık gündemine ilişkin değerlendirme yaptı. Aşıyı reddetmenin bilimsel olmadığını belirten Demircan, şunları söyledi: "Aşıda alümunyum bulunduğu gerekçesiyle bazı aileler aşıyı reddediyor. Çünkü bir insana yaşamı boyunca tüm aşılar uygulandığında verilen toplam alüminyum miktarı 4.25miligram. Bu oran, günlük hayatta içme suyunda, hazır suda, mide ilaçlarında da aynı şekilde var. Aşıyı reddeden bir insanın sadece kendi çocuğunun değil, toplumdaki diğer çocukların sağlığı için de tehditler oluşturuyor. Aşı sayesinde 2004 yılından beri difteri görmüyoruz. 19 yıldırçocuk felci vakamız yok. Kızamık bitme noktasına geldi. 2016 yılında ikisi ölümle sonuçlanan 22 tetanos vakası var. Bu çok düşük ve işinilginç tarafı 22 vakanıntamamı da aşıyı reddetmiş,yaptırmamış. Aşı, toplumsağlığı üzerinde fevkaladekoruyucu bir önlem..."
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