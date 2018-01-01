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Kolesterol düşmanı

Kolesterol düşmanı balık
Kolesterol kanda bulunan ve yiyeceklerle alınan bir yağ türüdür. Kötü kolesterol LDL, iyi kolesterol HDL olarak bilinir. Kolesterolün yükselmesi, kanda birikmesi anlamına gelir ve bu durum damar tıkanıklığı, kalp krizi hastalıklarına sebep olabilir. Doğal yöntemlerle kolesterolü düşürmek, oldukça basittir. Özellikle Omega 3 yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekir. Bunun için sık sık tüketilmesi önerilir. Balık, kan akışını düzenleyip, damar tıkanıklığını giderir. Zeytinyağı ve fındık da kandaki kolesterolü düşürdüğü bilinir.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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