Kolesterol düşmanı balık

Kolesterol kanda bulunan ve yiyeceklerle alınan bir yağ türüdür. Kötü kolesterol LDL, iyi kolesterol HDL olarak bilinir. Kolesterolün yükselmesi, kanda birikmesi anlamına gelir ve bu durum damar tıkanıklığı, kalp krizi hastalıklarına sebep olabilir. Doğal yöntemlerle kolesterolü düşürmek, oldukça basittir. Özellikle Omega 3 yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekir. Bunun için sık sık balık tüketilmesi önerilir. Balık, kan akışını düzenleyip, damar tıkanıklığını giderir. Zeytinyağı ve fındık da kandaki kolesterolü düşürdüğü bilinir.
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