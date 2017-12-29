S'arı' mucize!

Kendi küçük faydası büyük polen, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa veriyor. Polenin çocukların hızlı gelişimini sağladığını, zekayı olumlu etkilediğini belirten uzmanlar, aynı zamanda kadınların yumurtalarını, erkeklerin spermlerini güçlendirip kısırlığı önlediğini vurguluyor. Öyle ki, aşk hayatlarını canlandırmak isteyenlerin imdadına da arı poleni yetişiyor. Bal arılarının ürettiği polenafrodizyak etkisi ile cinsel sorunlarıgideriyor. İçeriğindeki etkin mineral ve vitaminlerle cinsel gücü artırıyor. Bunun yanında karaciğer hastalıkları dahil birçok rahatsızlıkta hasarları azaltıyor. Beyin ve kalp sağlığını da destekleyen polen sayısız derde derman oluyor. İşte polenin yararlarından bazıları...
GENÇLİK İKSİRİ
Metabolizmayı çalıştırıp yağları yakıyor.
Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor.
Kemik erimesini önlüyor.
Antioksidan etkisiyle hastalıktan koruyor.
Yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.
Kalp ve damar hastalıklarının gelişimini önlüyor.
Kas ve eklemlerdeki hasarlı ve yangılı dokuları onarıyor.
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