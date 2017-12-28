Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala ''yılbaşında hava durumu nasıl olacak'' cevabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu.
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala ''yılbaşında hava durumu nasıl olacak'' cevabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu.
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