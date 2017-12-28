 ;
Yol Durumu
  1. 2018'de burcunuza göre seyahat edilebilir şehirler

yılbaşı tahminini açıkladı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

'den yapılan 5 günlük tahminlerine göre bazı illerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala ''yılbaşında hava durumu nasıl olacak'' cevabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu.
Etiketler: ,
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 12:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar