İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluştururken sisin havadan çekilen görüntüleri mest etti.

İstanbul genelinde gece yoğunluğu artan sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürünce kenti örten sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen sis gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin yoğun sisten dolayı büyük bir kısmının kaybolduğu görülüyor. Yoğun sis arasında denize yansıyan güneş ise muhteşem görüntüler oluşturdu.