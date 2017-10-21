 ;
Yol Durumu
  1. Genetik tarama bebek yolda
  2. Avrupa'nın en çok kazanan ünlüleri belli oldu

'un bu görüntüsü mest etti

altındaki 'un havadan görüntülendi. İstanbul'u saran sisin havadan görüntüleri hayran bıraktı.

İstanbulun bu görüntüsü mest etti

'u etkisi altına alan yoğun gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluştururken sisin havadan çekilen görüntüleri mest etti.

İstanbul genelinde gece yoğunluğu artan sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürünce kenti örten sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen sis gökdelenlerin arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde gökdelenlerin yoğun sisten dolayı büyük bir kısmının kaybolduğu görülüyor. Yoğun sis arasında denize yansıyan güneş ise muhteşem görüntüler oluşturdu.
Etiketler: ,
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar