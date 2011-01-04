Erkekler evlenince neden kilo alır?
Evlenen erkek şişmanlıyor. Peki, sizce mutluluktan mı? Yoksa depresyona girip ruhunu yemekle mi dolduruyor?
Bayanlar da, erkekler de evlenmeden önce yediklerine ve içtiklerine dikkat ediyor. Fakat evlendikten sonra sık sık verilen yemekli davetler, gece yemeleri artıyor. Ayrıca; "Ben evliyim, mutluyum, huzurluyum..." psikolojisinin getirdiği rahatlık daha çok yemek yedirebiliyor.
Ama bu mutluluk o kadar da uzun sürmeyebilir... Çünkü uzmanlar, çiflerin kilo aldıkça kıskançlıkların da arttığını belirtiyor. Çiftlerden biri kilo aldığında, kendine olan güveni azaldığından eşini daha çok kıskanabiliyor.
Eğer yeni evliyseniz ve hızla kilo almaya devam ediyorsanız dikkat edin. Kıskançlık ve kavgalar çok yakında olabilir...
Erkeklere özel diyet ve zayıflama önerileriyle kilolarınızdan hızla kurtulabilirsiniz!