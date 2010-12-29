Kilolar artık sorun değil!

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2010 00:00

Paylaş





ABONE OL

Bölgesel zayıflama mümkün!

Kadınların en büyük problemi bölgesel kilolar... Üstelik vücudun belirli bölgelerinde toplanan yağlardan sadece diyet yaparak kurtulmak imkansız!

Bölgesel kilolar neden oluşur?

Bölgesel kilolar; genetik yatkınlık, hareketsizlik, kandaki insülin dengesizliği ve düzensiz beslenme sonucu oluşabilir. Kiloların vücudun belirli bir bölgesinde toplanmasının nedeni ise vücudun o bölgelerinin kilo almaya müsait olmasıdır.

Bölgesel kilolar; basen, kalça, karın, kol, bacak ve hatta göbek bölgesiyle beraber göğüslerde de oluşabilir. Vücut tipine göre değişen bu bölgelerde oluşan yağlardan sadece diyet yaparak kurtulmak ise mümkün değildir.

Bölgesel kilolardan kurtulmak için:

Sağlıklı bir beslenme programı oluşturun

Gün içerisinde bol su tüketmeniz (yetişkin bireyler için günde en az 8 bardak) kilo vermenize yardımcı olacaktır. Isırgan otu, yeşil çay, papatya gibi bitki çaylarını şeker atmadan ve içerisine bir parça limon atarak da tüketebilirsiniz.

Sabahları bol tahıllı, çavdarlı ya da kepekli ekmek tüketmeye gayret edin. Kahvaltıdan önce peynirinizi bir müddet su içerisinde bekletmeniz de yağını ve tuzunu alacaktır. Kahvaltıda domates ve bol salatalık tüketmek sizi tok tutacaktır. Öğle yemeğinde ızgara et ve salata sizin için ideal bir menü. Akşamları ise bol salata ile beraber zeytinyağlı sebze yemeklerini ya da yine salata eşliğinde bir tabak (4-5 çorba kaşığı) makarna yiyebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Bir spor salonuna yazılmanız tabi ki de sizin için ideal bir çözüm olabilir. Ama zamanınızı ve bütçenizi harcamanıza da gerek yok. Evde otururken, dinlenirken, televizyon karşısında bile egzersiz yapabilirsiniz. Özellikle de bölgesel kilo probleminizin olduğu bölgeyi çalıştıracak hareketleri düzenli olarak yapmanız bölgesel kilolarınızdan kurtulmanız için birebir!

Masaj uygulayın

Bölgesel kilo problemi olan bölgelere düzenli olarak masaj uygulamanız kan dolaşımını hızlandırır. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve masajın etkisi birleşince de bölgesel kilolardan kurtulmanız tahmin ettiğinizden çok daha kolay bir hal alır.

10 dakikada 1 cm incelme sağlayan bitkisel karışım!